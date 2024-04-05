Медицинские работники Бобруйска взяли 3 призовых места на областных соревнованиях по плаванию.22 марта в Могилеве состоялись областные соревнования по плаванию среди работников здравоохранения, проводимые Могилевской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
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