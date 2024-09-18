Затулин: решения по мигрантам ожидаются после совещания с Путиным 24 сентября

Конкретных решений в сфере миграции стоит ждать после 24 сентября - на этот день запланировано совещание с участием президента России Владимира Путина, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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