Какой сегодня праздник: 11 февраля

11 февраля отмечаютМеждународный день женщин и девочек в науке. Это праздник был утвержден ООН с подачи генерального секретаря организации Антониу Гуттериша в 2016 году с целью поощрения девочек и женщин к полному раскрытию своего потенциала в качестве научных исследователей и новаторов и поддерживать их в этом.