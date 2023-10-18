Базу отдыха с гостевыми домами построят в округе Истра

РИАМО - 18 окт. Базу отдыха построят в сельском поселении Бужаровское округа Истра. Проект сопровождает центр содействия строительству при правительстве региона, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
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