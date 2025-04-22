Нутрициолог назвала допустимую порцию шашлыка в день

Шашлык — тяжелое блюдо, поэтому, чтобы избежать тяжести и негативных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стоит отдать предпочтение легкому гарниру, в частности некрахмалистым овощам, посоветовала нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хеснет» Татьяна Цигальницкая.
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