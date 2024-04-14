Транзит Марса в созвездие Рыб 15 апреля 2024 года сделает невероятно удачливыми некоторые знаки зодиака Елена Черненко В середине апреля происходит перемещение Марса в созвездие Рыб, что является знаковым событием, особенно для некоторых астрологических знаков.