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Рассказы солдат из окопа, с той стороны

Рассказы солдат из окопа, с той стороны

Это броневик "Брэдли", американский.  Взгляд из окопа с той стороны. Рассказы сложивших оружие воинов "незалежки".

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Комментарии
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вячеслав вагин ковешников
может , если к власти очередная либероидная и продажная тварь придет вроде ельцина или горбача , про навальных и собчачек и не упоминаю - эти уже продались по самые гланды
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Нет!!!... переехала в Израиль!!!.
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