Это броневик "Брэдли", американский. Взгляд из окопа с той стороны. Рассказы сложивших оружие воинов "незалежки".
Рассказы солдат из окопа, с той стороны
Комментарии
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вячеслав вагин ковешников
может , если к власти очередная либероидная и продажная тварь придет вроде ельцина или горбача , про навальных и собчачек и не упоминаю - эти уже продались по самые гланды
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1 час.
Александр
Покончила жизнь самоубийством!
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56 мин.
Алексей Тан
Нет!!!... переехала в Израиль!!!.
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19 мин.
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