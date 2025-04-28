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Досрочная пенсия и весомые выплаты: Экономист подсчитал, сколько получат многодетные мамы

Досрочная пенсия и весомые выплаты: Экономист подсчитал, сколько получат многодетные мамы

Многодетным матерям положена досрочная пенсия и весомые выплаты. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин подсчитал, сколько получает женщины, воспитавшие трое и более детей, в первые годы пенсии.

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