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Непутёвый

Непутёвый

Боец осторожно крался по полуразрушенной многоэтажке. Сзади, вне его угла зрения, из дверного проёма выглянул враг.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Предали память предков.
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