Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, кому нельзя вакцинироваться в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, кому нельзя вакцинироваться в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
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