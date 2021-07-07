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Кому нельзя делать прививку от COVID-19 — рассказали волгоградцам

Кому нельзя делать прививку от COVID-19 — рассказали волгоградцам

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, кому нельзя вакцинироваться в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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