Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что это подтверждает общий настрой европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности.