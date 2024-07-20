Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что это подтверждает общий настрой европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности.
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