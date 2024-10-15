БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проблема динамической защиты «Контакт-5», которую окончательно решить не могут до сих пор

Проблема динамической защиты «Контакт-5», которую окончательно решить не могут до сих пор

В 80-х годах прошлого столетия на вооружение Советской Армии был принят комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5», который и по сей день является непременным атрибутом многих танков на постсоветском пространстве и не только.

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