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SPLETNIK

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Надежда Оболенцева показала редкие фото дочери от миллиардера Евгения Швидлера

Надежда Оболенцева показала редкие фото дочери от миллиардера Евгения Швидлера

43-летняя Надежда Оболенцева, которая в конце августа стала мамой во второй раз, опубликовала в своих соцсетях новые снимки с новорождённой дочерью от мужа Евгения Швидлера.

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