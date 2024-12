Названы самые популярные трейлеры The Game Awards 2024 — “Ведьмак 4” обходит ELDEN RING Night...

Названы самые популярные трейлеры The Game Awards 2024 — “Ведьмак 4” обходит ELDEN RING Nightreign и Intergalactic: The Heretic ProphetМасштабный трейлер игры CD Projekt RED собрал в общей сложности свыше 11 млн просмотров на YouTube-каналах The Witcher, IGN, Xbox и PlayStation.