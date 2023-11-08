Hürriyet: Турция выразила несогласие с планом разделить сектор Газа на две части

Глава внешнеполиического ведомства Турции Хакан Фидан в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил принципиальную позицию турецкой стороны по вопросу разделения сектора Газа на север и юг, а также перемещения мирных жителей Газы.