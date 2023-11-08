Hürriyet: Турция выразила несогласие с планом разделить сектор Газа на две части

Глава внешнеполиического ведомства Турции Хакан Фидан в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил принципиальную позицию турецкой стороны по вопросу разделения сектора Газа на север и юг, а также перемещения мирных жителей Газы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии