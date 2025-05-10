Военные ВС РФ возложили венки к монументам в Курской области, посвященным ВОВ

Минобороны РФ Военные 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск "Север" в честь 80-летия Победы возложили венки к монументам в Курской области, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны (ВОВ).
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