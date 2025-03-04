Угольная сфера в Кемеровской области под угрозой из-за санкций и падения цен

Западные санкции и сложности с поиском альтернативных покупателей в Азии привели к тяжелому кризису в Кемеровской области, где приостановили работу 8 угольных предприятий, а шахтеры остаются без зарплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии