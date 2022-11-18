Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис

Bloomberg: благодаря дождю Норвегия сохранит экспорт электричества в Великобританию Проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах Bloomberg: благодаря дождю Норвегия сохранит экспорт электричества в Великобританию Проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах местных гидроэлектростанций (ГЭС), благодаря чему удастся сохранить экспорт электричества в Великобританию, а также другие страны Европы и помочь им преодолеть энергокризис.