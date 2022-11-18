ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис

Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис

  Bloomberg: благодаря дождю Норвегия сохранит экспорт электричества в Великобританию Проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах  Bloomberg: благодаря дождю Норвегия сохранит экспорт электричества в Великобританию Проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах местных гидроэлектростанций (ГЭС), благодаря чему удастся сохранить экспорт электричества в Великобританию, а также другие страны Европы и помочь им преодолеть энергокризис.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх