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ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в Сирии

ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в Сирии

Российские воздушные силы уничтожили две базы боевиков в горном массиве Аль-Амур в провинции Хомс, сообщает сайт сирийской миссии Минобороны РФ со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Попова.

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