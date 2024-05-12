ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в Сирии

Российские воздушные силы уничтожили две базы боевиков в горном массиве Аль-Амур в провинции Хомс, сообщает сайт сирийской миссии Минобороны РФ со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Попова.
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