Crucial pipeline in Saudi Arabia struck by 'multiple attacks'

A major pipeline in Saudi Arabia was struck by "multiple attacks," injuring an unspecified number of people, Saudi officials said Friday.
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