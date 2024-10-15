На спецоперацию в Петербурге выделят на 5 миллиардов рублей больше

Большая часть этой суммы уйдет на выплаты по контракту Бюджетно-финансовый комитет парламента Северной столицы поддержал проект осенней корректировки бюджета, сообщает пресс-служба Комитета финансов Петербурга.
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