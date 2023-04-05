Злобная политинформация апрель 23 Два вопроса волнуют меня на сегодняшний день: куда девается второй парный носок после стирки, и нахрена мы чухню культурно гадить научили… Именно в такой последовательности! И если на первый вопрос, опираясь на закон сохранения энергии, еще можно подыскать приемлемые варианты ответов (Если у меня один носок, значит у кого-то их три! Остается найти этого мерзавца, и путем шантажа и угроз, а в случае необходимости и побоев, восстановить социальную справедливость и вселенское равновесие, отняв у него лишний носок), то на второй вопрос ответа нет, даже в виде гипотезы… Суть дела в следующем: немцы, оккупировавшие Эстонию в 1918 году с большим для себя огорчением, обнаружили, что эстонские автохтоны совершенно не умеют гадить… Нет, гадили-то они вполне квалифицированно, но, к сожалению, не в сортирах и ватерклозетах, а где попало, «минируя» улицы, дороги, придорожные кусты, зеленые лужайки и поля пшеничные, где шепчутся украдкой колосья тучные… Более того, туалетов на хуторах, где и проживало девяносто процентов населения этого географического недоразумения, не было в принципе, что и приводило в бешенство немецких оккупантов, которые с удручающей регулярностью подрывались на «минах» при каждом посещении хуторов, куда наведывались за продуктами.