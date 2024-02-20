Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Об этом президент сказал в эфире программы «С Мадуро +», его слова приводит пресс-служба Министерства народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы.