Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Об этом президент сказал в эфире программы «С Мадуро +», его слова приводит пресс-служба Министерства народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы.
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