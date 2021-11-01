Вот и в Польше случилась зрада...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВот и в Польше случилась зрада... Еще вчера Польша готовилась помогать Молдавии с поставками газа. Еще вчера Польша билась за закрытие "СП-2".Вернуться к статье257НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГНГалина Назаровану за что боролись, то и жрите.....МЗмирас ЗакироувЛишь бы наши опять не пошли на "компромисс" , нужно наконец показать, кто в доме хозяин!Владимир НелюбинУвы..пойдут..Игорь КузнецовКомпромис может быть достигнут при оформлении всех документов на пуск СП-2. Цены на газ сразу "упадут" до 500-550 долл. за 1000 кубометров. Что вполне устроит и Газпром и покупателей в Европе.Игорь КузнецовИнтересно получается - низкие цены на газ, будем по рыночным ценам. Сейчас дефицит (почему - отдельный вопрос), давайте учитывать сложность ситуации и плата должна быть скорректирована в сторону уменьшения. Это не рынок, даже не базар, что-то несуразное. Хотя для руководства Польши это не важно, у них своя логика.Natalija OsmininaЭто паника и агония. Им страшно, что что-то пошло не так. Поезд, в топку которого все страны Запада подбрасывали поленца, разогнавшись, почему-то сошел с колеи. А куда мчится они не знают. Так далеко мозг "биоробота" заглянуть не может. Программа в их мозгах только на самоуничтожение.Игорь КузнецовМировой кризис должен наступить при таком внешнем долге США. Значит надо его спровоцировать. Главное чтобы не решалась эта проблема с развязыванием "горячей" войны. А прагматичные отношения можно выстраивать - как с Венгрией и Молдовой. При этом в Кишиневе предложили формулу цены, которая будет «ниже рыночной» и контракт на 5 лет. Кроме того, республика согласилась выплатить $700 млн долга за прошлые годы, но — без учета задолженности Приднестровья. Конкретно о графике выплат договорятся в 2022 году.Natalija OsmininaНасчет выплат они решили не спешить - провести в 2022 году совместный аудит на предмет выявления реального долга. А прагматичные отношения надо выстраивать со ВСЕМИ странами. И ничего личного))) А насчет "горячей" войны - "пациент" болен и признать свой диагноз не в состоянии, поэтому стремится броситься на амбразуру. Вот этого надо избежать любой ценой. Но как бы в будущем ядерная война не предусмотрена. Значит, будем надеяться на глобальный финаносовый кризис))) Этот хрен, на мой взгляд, все же будет слаще ядерной редьки.Игорь КузнецовАудит (независимый) предполагает определение чёткой величины долга. После этого - график выплат. Не знаю, будут ли начислять проценты по остатку. Если я беру в кредит что-то, то комбанк мне даёт график платежей с учётом процентов.Natalija OsmininaДолжны он больше 700 (как они говорят - "с учетом задолженностей", сейчас разговоры о 500 с лишним. Значит, проценты простили.Natalija OsmininaМолдова под словом "аудит" подразумевает доказательство своего долга. Требует пересчет и доказательства.Игорь КузнецовВидимо так. Главное внести "раскол" в ряды европейцев. Кто не хочет заключать долгосрочные контракты, будет покупать газ по спотовой цене - сами захотели. Главное что признали наличие долга. Исключили Преднестровье, видимо поэтому не 700, а 500.I SПоляки отказываются от своего прошлогоднего иска в суд? Отлично, возвращайте нам 1,5 млрд $ВКВячеслав КормилицынПоляки, как и хохлы- это диагноз.Василий КулаковЕвреи, польской национальности- "Папуа Гвинеи" в подметки не годятся...ААнатолийУточню, просто это одно и то же - жиды(не евреи)Наталья ИвановаКушайте, не обляпайтесь!..Владимир ЛисуковИх, етит твою мать и в перекись марганца. Ополоумели, тогда пшикайте своими газами, ими и грейтесь.Александр МанТеперь Польше продавайте по выгодной ей цене! Она же теперь наш ДРУГ!!! ПУСТЬ ДАЛЬШЕ НАС НЕНАВИДИТ, А МЫ УТРЕМСЯ СОПЛЯМИ И БУДЕМ ЕЙ ЛЫБИТЬСЯ!!!TFTatyana FedotovaМолдавии уступили считай и Польше уступят. России хоть кол на голове чеши, пальцем у виска крути, она всё равно не поменяется. Россия не умеет быть жестокой. С ней бы ( с Россией) не церемонились. А Россия со всеми миндальничает. России всех жалко. Только свой народ Россия не жалеет. Что при царе, что при коммунистах, что при теперешних буржуях Россия хороша для чужих за счет своих. Нет "элита" всегда в России хорошо жила и живёт. А простой народ никогда хорошо не жил. А хотелось бы. А все остальные страны делают лучше своим ,обманывая, насилуя, эксплуатируя чужих. ЕС и США жирели, жирели за счет эксплуатации других. А вот теперь запасы прежние истощаются, Россия бы подошла для эксплуатации и обогащения и вроде бы с 90-х всё хорошо складывалось для них. И вдруг выскользнула Россия от насильников в последний момент, убежала и в руки пока не даётся. Озлобились паразиты. Отсюда и этот сыр бор. Воры разбежались покомандовать , а им равные партнёрские отношения. Как тут не возмутиться . Они же суперчеловеки, а эти лапотники ( мы то есть) смеем им перечить. Господи , только бы и дальше Россия достоинства не теряла и жёстче стала бы, мудрее, себя любить стала больше, чем чужих.Natalija OsmininaНадо заново обретать достоинство.Самков Валерий"Свой народ Россия не жалеет". И именно поэтому, коммерческая организация Газпром продаёт своему народу газ по $70 за 1000 кубов. В розницу!!! Молдаван пожалели и согласились продавать им газ в 7 раз дороже. Оптом!TFTatyana FedotovaА бензин? И газ пока далеко не везде. Это как в анекдоте : "Нина, ты почему нашу Сонечку ругаешь? Она у нас хорошая. - Потому и ругаю, чтобы она ещё лучше была. " Даёшь газификацию всей страны, как когда то электрификацию всей страны провели, грамотность 100% организовали. Ведь была самая читающая страна мира. Страна физиков и лириков. Что не так? Надо было в 90-е вперёд двигаться было, а тут раз и всё насмарку, опять с нуля практически. Сколько можно? Народ устал от встрясок и идиотизма. От всех этих революций и контрреволюций, от внутрипартийных и межпартийных разборок. Достали элиты долбанные. Сами себя элитой назначат и выделываются.Василий КулаковСами себя "пережидили".Юрий ПаршаковПока ничего не ясно. Контракта нет. Одни эмоции.Комментировать
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