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Царьград

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Оценивают риски: Законопроект о продуктах для нуждающихся внесут в Госдуму весной

Оценивают риски: Законопроект о продуктах для нуждающихся внесут в Госдуму весной

Председатель комитета по молодёжной политике Госдумы Артём Метелев сообщил о планах внести законопроект о фудшеринге – продуктах для нуждающихся – уже весной.

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