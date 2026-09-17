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Хорошёвка

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Собянин сообщил о свыше 192 млн поездок по участку Люблинско-Дмитровской линии

Десятилетие назад на Люблинско-Дмитровской линии заработали «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» и «Бутырская».

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