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США намерены сотрудничать с Казахстаном для уменьшения рисков наркоторговли и терроризма

США намерены сотрудничать с Казахстаном для уменьшения рисков наркоторговли и терроризма

Алматы. 14 июня. КазТАГ - США намерены сотрудничать с Казахстаном для уменьшения рисков наркоторговли и терроризма после вывода американских войск из Афганистана, сообщил специальный представитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

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