Алматы. 14 июня. КазТАГ - США намерены сотрудничать с Казахстаном для уменьшения рисков наркоторговли и терроризма после вывода американских войск из Афганистана, сообщил специальный представитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.