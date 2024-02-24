«Британские цели Путина. 12 мультимиллионеров находятся в списке Кремля»: Daily Mirror пишет о том, что Путин собирается убить в Британии 12 критиков его «режима» - видимо, по числу месяцев в году.
Неслабо их пробило☻
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Маразм там у них,однако,КРЕПЧАЕТ...‼️
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22 час.
Валентин Щербаков
Видать наглоскунсы пережрали нашей трески да ещё и косточкой подавились от жадности....
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21 час.
Андрей Stan
)))) Убивать? А на хрена... Можно просто лишить российского гражданства, с конфискацией имущества... )))
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17 час.
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