РНКБ профинансировал строительство туристическо-рекреационного комплекса в Евпатории на 4,8 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитный договор на сумму 4,8 млрд рублей с ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания» на строительство первой очереди туристическо-рекреационного комплекса «Moinaco Resort».
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