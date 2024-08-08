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Крымское информационное агентство

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РНКБ профинансировал строительство туристическо-рекреационного комплекса в Евпатории на 4,8 млрд рублей

РНКБ профинансировал строительство туристическо-рекреационного комплекса в Евпатории на 4,8 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал кредитный договор на сумму 4,8 млрд рублей с ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания» на строительство первой очереди туристическо-рекреационного комплекса «Moinaco Resort».

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