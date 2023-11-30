Почему в России вырос утильсбор на автомобили

С 29 октября в России вступили в силу новые правила взимания утилизационного сбора с физических лиц. В отдельных случаях это привело к росту размера утильсбора в 250 раз, до уровня тарифов для юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии