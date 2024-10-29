Мокрый снег и дожди ожидаются в Омской области в ближайшие дни. В ночные часы, по прогнозу синоптиков, будет туман.
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Мокрый снег и дожди ожидаются в Омской области в ближайшие дни. В ночные часы, по прогнозу синоптиков, будет туман.