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Спички - не игрушка

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Зеки на фронт, генерал Попов — в камеру: парадоксы нашего времени

Зеки на фронт, генерал Попов — в камеру: парадоксы нашего времени

НовостиВолгограда.ру Открытое письмо генерала-майора Ивана Попова президенту Владимиру Путину, опубликованное 20 марта, стало громким сигналом из глубины армейского корпуса.

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Комментарии
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Елена
Это издевательство над генералом.
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15 час.
САША ЛЕПАЕВ
а где гарант который так заботится о бойцах.или Попов особенный. по чьему то заказу обвинили. не доказали ничего и все равно держат.  Шойгу почему то на свободе хотя при его правлении шло воровство на полную.. и что он этого не знал. так объясните людям России. по чему генерал Попов до этих про находится под следствием.
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13 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Нечему удивляться. Дерьмократы из Едрисни рулят...
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10 час.
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