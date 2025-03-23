Зеки на фронт, генерал Попов — в камеру: парадоксы нашего времени

САША ЛЕПАЕВ

а где гарант который так заботится о бойцах.или Попов особенный. по чьему то заказу обвинили. не доказали ничего и все равно держат. Шойгу почему то на свободе хотя при его правлении шло воровство на полную.. и что он этого не знал. так объясните людям России. по чему генерал Попов до этих про находится под следствием.