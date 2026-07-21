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Политика как она есть

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Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

Российский актер Дмитрий Поднозов скончался в понедельник, 20 июля, в возрасте 64 лет. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который основал артист.

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