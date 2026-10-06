Минобороны: над регионами РФ за ночь перехвачены и уничтожены 868 дронов

В Подмосковье при ночной атаке беспилотников погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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