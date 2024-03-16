Путин заранее знал о нападении украинских боевиков на Россию

Журналист ВГТРК Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин заблаговременно был проинформирован о том, что украинские диверсионные группы попытаются прорвать границу, и поручил заменить там подразделения солдат срочной службы на спецназ.
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