Путин заранее знал о нападении украинских боевиков на Россию

Журналист ВГТРК Павел Зарубин со ссылкой на министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин заблаговременно был проинформирован о том, что украинские диверсионные группы попытаются прорвать границу, и поручил заменить там подразделения солдат срочной службы на спецназ.