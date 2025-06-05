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Царьград

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Тактильный контроль: в России хотят вернуть физические кнопки в автомобили. Что известно о законопроекте

Тактильный контроль: в России хотят вернуть физические кнопки в автомобили. Что известно о законопроекте

В России хотят сделать обязательными физические кнопки в салонах автомобилей. Рассказываем, что известно о новом законопроекте.

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