Актеру Сергею Варчуку 70 лет: жена уехала в США, оставив дочь, а он подметал дворы

Актеру Сергею Варчуку — 70 лет. Для миллионов зрителей он навсегда остался лесорубом Сергеем Ватагиным из мелодрамы 1982 года «Не могу сказать «прощай»».
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