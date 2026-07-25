Зеленский отказался назвать Трампа лучшим президентом США

Украинский лидер заявил, что "история покажет" роль американского президента.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер не стал называть Дональда Трампа лучшим президентом США.
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