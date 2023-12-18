«Запретительный уровень»: банки продолжают ужесточать условия по ипотеке

Российские банки продолжают ужесточать условия по ипотеке, обратил внимание «Коммерсант». Так, ряд кредитных организаций подняли первоначальный взнос до 50%, что эксперты называют «фактически запретительным уровнем».
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