15 смешных фрагментов из переписки

Мы часто публикуем подборки смешных и жизненных переписок. Чужие диалоги пробирают на эмоции, ведь многие обсуждают похожие ситуации, согласитесь? Предлагаем посмеяться вместе, прочитав 15 смс-фрагментов из сети, которые наполнены сюрпризами, жизненностью и юмором:1.