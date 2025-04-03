Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных фрагментов из переписки

15 смешных фрагментов из переписки

Мы часто публикуем подборки смешных и жизненных переписок. Чужие диалоги пробирают на эмоции, ведь многие обсуждают похожие ситуации, согласитесь? Предлагаем посмеяться вместе, прочитав 15 смс-фрагментов из сети, которые наполнены сюрпризами, жизненностью и юмором:1.

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