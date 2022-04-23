Во Владимирской области полицейские приняли участие в межведомственном мероприятии в рамках профилактической операции «Твой выбор»

Полицейские ОМВД России по Судогодскому району совместно с сотрудниками заинтересованных ведомств и представителем духовенства приняли участие в организованном администрацией района межведомственном мероприятии «Всегда ли детство счастливое?», прошедшем в Чамеревской средней общеобразовательной школе в рамках профилактической операции «Твой выбор».