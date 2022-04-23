Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Какой международный трибунал запад все прекрасно знает и тем более они вели укропитеков к этому и вооружали это надо ...СК России будет а...
  • Владимир Смолькин
    Вы уверены, что запад вместе с нами будет осуждать нацизм?СК России будет а...
  • Людмила
    👋👋👋СК России будет а...

Во Владимирской области полицейские приняли участие в межведомственном мероприятии в рамках профилактической операции «Твой выбор»

Полицейские ОМВД России по Судогодскому району совместно с сотрудниками заинтересованных ведомств и представителем духовенства приняли участие в организованном администрацией района межведомственном мероприятии «Всегда ли детство счастливое?», прошедшем в Чамеревской средней общеобразовательной школе в рамках профилактической операции «Твой выбор».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх