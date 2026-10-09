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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российские регионы потратят миллионы рублей на закупку противочумных защитных костюмов

Российские регионы потратят миллионы рублей на закупку противочумных защитных костюмов

Проведение подобных закупок само по себе не означает, что в указанных регионах зафиксирована вспышка заболевания Сразу в нескольких российских регионах медучреждения и органы здравоохранения проводят закупки противочумных костюмов и оборудования к ним.

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