В Ивановской области пройдут мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда

<p> Во всех муниципалитетах Ивановской области 27 января пройдут памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в ходе Великой Отечественной войны </p> <p> В Ивановском Доме национальностей состоится патриотический концерт.
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