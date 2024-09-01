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Царьград

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В Архангельске закрывают рынок на Нагорной. Что будет на его месте

В Архангельске закрывают рынок на Нагорной. Что будет на его месте

С 1 сентября в столице Поморья прекращает работу рынок на Нагорной, он же рынок у "Диеты". Рассказываем, с чем связано закрытие и что появится на его месте.

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