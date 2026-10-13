«Попались на скрытую камеру»: президент одной страны объявил о задержании пограничников и таможенников, попавшихся на взятках

В Кыргызстане около 15 сотрудников таможенной и пограничной служб оказались под стражей по подозрению в содействии контрабандистам .
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