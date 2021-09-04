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Sohu: нападки на Россию из-за Курил привели к необычной реакции Китая

Sohu: нападки на Россию из-за Курил привели к необычной реакции Китая

Реакция Китая на спор между Россией и Японией из-за Курильских островов стала большой неожиданностью.

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Liudmila Kosteley
Ну а что здесь неожиданного? Тибетский лама Лобсанг Рампа пришёл из Тибета в 1927 году, в Китай, чтобы обучаться дальше, на доктора. Китай уже тогда начал воевать с Японией. У него в книгах описаны те времена, более подробно (чем в документах). И если бы не СССР, то Китая бы и не было. В то время Армия Японии во много раз превосходила Армию Китая. А СССР, помог (как и обещали США, на Тегеранской Конференции, в 1943) и Китаю обрести независимость. И китайцы прекрасно знают об этом. Мне вот в книгах Л.Р. запомнился эпизод с китайской Свадьбой. Какие ужасы приходилось переживать китайцам, пока СССР не помог им тоже с войной, с Японией. https://regnum.ru/news/polit/2703463.html
Liudmila Kosteley
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
Liudmila Kosteley
До 1937 года, НАНКИН (это столица Китая в то время), был сдан, почти так же как Кабул, в Афганистане. Вот вам и история "по спирали", прямо сценарий, повторяется, как в Афганистане. Только немцы, надо отдать им должное, защитили, китайских людей от массового убийства китайцев.
Nikolay Stepanov
Кто писал сию белиберду? Ошибки такие, будто нерусский писал. Или автор есть нерусский хер?
моряк океанский
Китай уже намекает, что все Забайкалье их исконная территория, отторгнутые царской Россией в результате агрессии! К тому же Китай так и не признал Крым российским! Так что надеяться на поддержку китая глупо!

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