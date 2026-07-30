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Аргументы недели

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250 тысяч домов пострадали от пожаров во Франции

250 тысяч домов пострадали от пожаров во Франции

Во Франции сгорел город Ле-Порж, что вылилось в резонансный скандал. 185 домов выгорело, и 3400 жителей остались без жилья и имущества.

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