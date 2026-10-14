Минское «Динамо» сыграет с магнитогорским «Металлургом», который после отставки Андрея Разина 6 октября выиграл три матча подряд с общим счетом 13:3 и лидирует в Восточной конференции КХЛ с 25 очками.
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