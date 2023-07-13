Не было в истории нашей страны периода, когда её население — от богатейших и влиятельнейших из тех, кто ею руководит, до последних нищих, жило бы зажиточней и вольготнее, чем теперь.
Евгений Сатановский. О жизни хорошей и разной
Комментарии
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ольга
Не поняла ,а кому так страшно повезло? Это про какую страну написно?
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15 час.
СП
Сергей Потемкин
Да не пытайся понять, щи вари..
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11 час.
Александр Денисов
Ага-ага, а при социализме, что бы у народа все было, советовали холодильник к радиоточке подключать. Нонече не давече, теперь к телевизору, там из госдуры как из рога изобилия ништяки так и летят, аж уворачиваться приходится.
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8 час.
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