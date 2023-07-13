Евгений Сатановский. О жизни хорошей и разной

Не поняла ,а кому так страшно повезло? Это про какую страну написно?

Александр Денисов

Ага-ага, а при социализме, что бы у народа все было, советовали холодильник к радиоточке подключать. Нонече не давече, теперь к телевизору, там из госдуры как из рога изобилия ништяки так и летят, аж уворачиваться приходится.