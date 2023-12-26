«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

Фото: REUTERS В Киеве есть те, кто считает, что пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на канале Politeka.
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